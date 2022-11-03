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'Güzel Günler'in genç yıldızları çok konuşulacak

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni dizisi ‘Güzel Günler’, 6 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak

'Güzel Günler'in genç yıldızları çok konuşulacak
'Güzel Günler'in genç yıldızları çok konuşulacak
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HABERTURK.COM

‘Canım Ailem’ ve ‘Aramızda Kalsın’ gibi televizyon tarihine damgasını vurmuş, hafızalarda yer etmiş dizilerin yazarı ve yapımcısının imzasını taşıyan ‘Güzel Günler’, usta oyuncularla genç yıldızları bir araya getiren zengin kadrosuyla da her yaştan izleyiciyi kendine çekecek.

Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikâyesini anlatacak ‘Güzel Günler’in genç yıldızları Leyla Tanlar ve Burak Dakak yüreklere dokunacak bir aşk hikâyesinin kahramanları olarak ekrana gelecek. Yaşadıkları bir felaket nedeniyle ayrı düşen Selma (Leyla Tanlar) ve Mihran (Burak Dakak), Van’daki çocukluk aşklarını yeniden buluştukları İstanbul’da yaşayabilecek mi?

Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

‘Güzel Günler’ kısa hikaye: Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van’dan İstanbul’a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim’le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran’ı (Burak Dakak) bulmaktır.

Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma’nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul’a göçen Mihran.

Selma, İstanbul’da Mihran’ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran’ın değil, Mihran’ın barista kuzeni Atakan’ın (Olgun Toker), Atakan’ın platonik aşkı boksör Altan’ın (Zeynep Çamcı), Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet (Binnur Kaya), kuzeni Füsun (Ecem Erkek), annesi Saliha (Seray Gözler), Kıymet’in eli-kolu Feyyaz (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi Hakim’in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.

‘Güzel Günler’, 6 Kasım Pazar saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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