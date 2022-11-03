'Güzel Günler'in genç yıldızları çok konuşulacak 0:00 / 0:00

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‘Canım Ailem’ ve ‘Aramızda Kalsın’ gibi televizyon tarihine damgasını vurmuş, hafızalarda yer etmiş dizilerin yazarı ve yapımcısının imzasını taşıyan ‘Güzel Günler’, usta oyuncularla genç yıldızları bir araya getiren zengin kadrosuyla da her yaştan izleyiciyi kendine çekecek.

Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikâyesini anlatacak ‘Güzel Günler’in genç yıldızları Leyla Tanlar ve Burak Dakak yüreklere dokunacak bir aşk hikâyesinin kahramanları olarak ekrana gelecek. Yaşadıkları bir felaket nedeniyle ayrı düşen Selma (Leyla Tanlar) ve Mihran (Burak Dakak), Van’daki çocukluk aşklarını yeniden buluştukları İstanbul’da yaşayabilecek mi?

‘Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

‘Güzel Günler’ kısa hikaye: Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van’dan İstanbul’a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim’le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran’ı (Burak Dakak) bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma’nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul’a göçen Mihran.