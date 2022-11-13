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Güzel Günler’in üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı.

Güzel Günler’in üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Alya’nın nişan yüzüğünü çıkardığı tanıtımda Füsun’un peşinde olduğu kutunun içinden ne çıkacağı merak konusu oluyor. Füsun, Leylim’i eve getirince Kıymet küçük kızı görüyor. “Leylim’in evde olduğunu diğer aile üyeleri görecek mi?” sorusu akıllara gelirken Altan, Atakan’ın borcunu kapatmak için verdiği parayı dövüşerek geri almaya çalışıyor. Altan’ın yaralı hali korku dolu anlara sahne oluyor.

GÜZEL GÜNLER’İN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Selma’nın nişana gelmesinin davetlilere yaşattığı şokun ardından tören devam etti ancak Kıymet, Selma’ya çok kızınca Selma nişanı terk etti. Kardeşi Leylim’le birlikte arabada uyuyan Selma, lastikleri çalınınca bir darbe daha yedi. Mihran miras kalan evi satarak Selma’yı hayatından çıkarmayı planladı. Selma’nın kolyesini teyzesi Saliha’nın çantasında bulan Füsun ise bu duruma annesi Kıymet’i bir türlü inandıramadı. Saliha’nın sırrını ortaya çıkarmak isteyen Füsun, farklı yöntemleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

Selma ve Mihran evi satmak isteyince, satış için Setrak amcanın kız kardeşinin de izninin olması gerektiği ortaya çıktı. Bu sırada Atakan da eve müşteri buldu. Selma çalınan lastikleri için Altan’dan destek alırken, Alya’yla karşılaştı. Selma evin satılması için Mihran’la birlikte Setrak amcanın kardeşi Mari’yi görmeye Büyükada'ya gitti.

Mari evin satışı karşılığında Setrak’ın Selma’ya verdiği kolyeyi istedi. Kolyenin kayıp olduğu düşünüldüğünden evin satılması planı da suya düştü. Alya, Mihran ve Selma’nın birlikte adaya gittiğini öğrendi ve büyük bir hayal kırıklığı ile adadan dönen Mihran ve Selma’yı karşılamak üzere hazır beklemeye başladı.

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor

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