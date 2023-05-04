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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Ben Affleck ve Brad Pitt'in performansını kıyasladı

Gwyneth Paltrow, bir dönem aşk yaşadığı meslektaşları Ben Affleck ile Brad Pitt hakkında oldukça özel açıklamalarda bulundu. Gwyneth Paltrow'un eski sevgilileriyle ilişkilerine ilişkin açıklama yapması bir hayli şaşırttı

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  • Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Ben Affleck ve Brad Pitt'in performansını kıyasladı - Magazin haberleri

    Gwyneth Paltrow'dan şaşırtan açıklamalar...
    Yaptığı bir röportajda Gwyneth Paltrow'a Brad Pitt'in mi yoksa Ben Affleck'in mi yatakta daha iyi olduğu yönünde soru yöneltildi. 

    Bu soruya cevap vermemesi beklenen Gwyneth Paltrow, şaşırtıcı şekilde açıklamalarda bulundu. 
  • Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Ben Affleck ve Brad Pitt'in performansını kıyasladı - Magazin haberleri

    Gwyneth Paltrow, bunun zor bir tercih olduğunu söylese de Ben Affleck ile Brad Pitt'i kıyaslamayı tercih etti. 
  • Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Ben Affleck ve Brad Pitt'in performansını kıyasladı - Magazin haberleri

    "TEKNİK OLARAK MÜKEMMELDİ"

    Gwyneth Paltrow, Brad Pitt'e olan güçlü bağına atıfta bulunarak, "O zamanlar Brad; bir tür yüksek kimya uyumu, hayatınızın büyük aşkıydı, bilirsiniz" diye konuştu. Ünlü oyuncu, Ben Affleck için ise "Teknik olarak mükemmeldi" diye konuştu.
  • Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Ben Affleck ve Brad Pitt'in performansını kıyasladı - Magazin haberleri

    Röportajı yapan Alex Cooper ise Gwyneth Paltrow'un bu şekildeki cevabına "Tanrı J-Lo'yu (Jennifer Lopez) korusun" şeklinde yorum yaptı. 
  • Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Ben Affleck ve Brad Pitt'in performansını kıyasladı - Magazin haberleri

    Gwyneth Paltrow'un 18 yaşındaki kızı Apple da röportaj sırasında stüdyodaydı. Paltrow, sözlerine "Kızımın bunu dinlediğine inanamıyorum" cümlesini ekledi.
  • Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Ben Affleck ve Brad Pitt'in performansını kıyasladı - Magazin haberleri

    Gwyneth Paltrow, Brad Pitt'le 1994'te 'Yedi' adlı filmin setinde tanıştıktan sonra çıkmaya başlamıştı. Çift, 1996'da nişanlanmış ve 6 ay sonra ayrılmıştı. Pitt, 2000'de Jennifer Aniston'la ve daha sonra 2014'te Angelina Jolie ile evlenmişti. 
  • Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Ben Affleck ve Brad Pitt'in performansını kıyasladı - Magazin haberleri

    Gwyneth Paltrow, 1997'de de Ben Affleck ile bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı. İkili, birlikteliklerini 2000'de sonlandırmıştı.

    Ben Affleck, şu sıralar şarkıcı Jennifer Lopez ile evli. Affleck ile Lopez, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamış ancak yıllar sonra yeniden bir araya gelerek birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. 
  • Gwyneth Paltrow, eski sevgilileri Ben Affleck ve Brad Pitt'in performansını kıyasladı - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan Gwyneth Paltrow, ilk evliliğini 2003 - 2016 arasında 'Coldplay'ın solisti Chris Martin ile gerçekleştirmişti. İkilinin Apple ve Moses adında iki çocuğu bulunuyor. 

    Gwyneth Paltrow, daha sonra 2018'de senarist Brad Falchuk ile nikâh masasına oturdu. Çiftin, mutlu birlikteliği sürüyor. 

    Fotoğraflar: Instagram, Mega, Avalon, AP, Splash News

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