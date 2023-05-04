Gwyneth Paltrow, 1997'de de Ben Affleck ile bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı. İkili, birlikteliklerini 2000'de sonlandırmıştı.

Ben Affleck, şu sıralar şarkıcı Jennifer Lopez ile evli. Affleck ile Lopez, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamış ancak yıllar sonra yeniden bir araya gelerek birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.