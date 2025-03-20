Gwyneth Paltrow sevişme sahnelerinde yakınlık koordinatöründen rahatsız olduğunu anlattı: Çok bunaltıcı

Gwyneth Paltrow, Timothée Chalamet ile birlikte başrolleri paylaştığı yeni filmi 'Marty Supreme'de, sevişme sahneleri için film setinde bir yakınlık koordinatörünün bulundurulmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Filmdeki yakınlaşma sahnelerinden fotoğraflar, geçen yıl ekim ayında paylaşılmıştı

Vanity Fair'e konuşan 52 yaşındaki Gwyneth Paltrow, 2010'dan bu yana başrolde yer aldığı ilk film olan 'Marty Supreme'de çalışmanın, 'MeToo' hareketinden sonra ortaya çıkan ve çok sayıda taciz olayının açığa çıkmasının ardından oyuncuları korumaya yardımcı olmak için setlerde yer verilen yakınlık koordinatörüyle ilk deneyimi olduğunu söyledi. "Artık yakınlık koordinatörü denen bir şey var, bunun varlığından bile haberdar değildim" diyen Paltrow, bir seks sahnesinin çekimi sırasında belirli bir hareketten rahatsız olup olmayacağı sorulduğunda, "Kızım, ben çıplak olduğun, yatağa girdiğin ve kameranın açık olduğu dönemden geliyorum" diye yanıt verdiğini anlattı.

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Filmin çekildiği sırada 28 yaşında olan Timothée Chalamet'nin de aynı fikirde olduğunu söyleyen Gwyneth Paltrow, yakınlık koordinatörüne; "Sanırım iyiyiz, bir adım geri çekilebilirsin" dediklerini belirtti. Paltrow, Chalamet ile çalışırken yakınlık koordinatörüne ihtiyaç duymadıklarından bahsederken, “Bilmiyorum, ama yeni başlamakta olanlar için… Eğer biri, ‘Tamam ve sonra elini buraya koyacaksın’ derse, bunu bir sanatçı olarak çok bunaltıcı bulurdum” şeklinde konuştu.

Timothée Chalamet, 1958 ve 1960'ta ABD erkekler tekler şampiyonu olan sporcu Marty Reisman'dan esinlenen bir masa tenisi öğrencisi rolünde. Gwyneth Paltrow, Chalamet'nin karakterinin ilişkiye başladığı rakip bir masa tenisi yarışmacısının karısını oynuyor.

"Bu filmde çok fazla seks var. Çok fazla, çok fazla" diyen Gwyneth Paltrow, başrol arkadaşıyla aralarındaki önemli yaş farkını yapım sırasında hafife almaya çalıştığını ve bununla ilgili şakalaşırken, "Tamam, harika. Ben, 109 yaşındayım. Sen, 14 yaşındasın" dediğini anlattı.

Gwyneth Paltrow ayrıca, bu yıl Oscar'a aday gösterilen, ancak 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü Adrien Brody'ye kaptıran Timothée Chalamet'nin işini ciddiye alışını ve işine olan bağlılığını da övdü. Oscar ödüllü oyuncu Paltrow, Chalamet’yi “Düşünen bir erkek seks sembolü” olarak tanımladı ve ekledi: O, gerçekten nazik, düzgün yetiştirilmiş biri. Aslında ‘çocuk’ demek istemiştim, ama o işine gerçekten çok ciddiyetle yaklaşan ve eğlenceli bir partner olan bir adam.