Haçova Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı?

Osmanlı Devleti’nin zafer kazanmasına rağmen Avrupa ordularının üstünlüğünün de görüldüğü bir savaş olan Haçova Meydan Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı? Haçova Meydan Savaşı önemi nedir? İşte, tüm detaylar…

Haçova Meydan Savaşı Kimler Arasında Yapıldı?

24 Ekim 1596 tarihinde gerçekleşen ve 1593 – 1606 Osmanlı Devleti – Avusturya Savaşları’nın bir parçası olan Haçova Meydan Savaşı; Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Erdel Krallığı’nda oluşan ittifak arasında yapılmıştır. Peki, Osmanlı’nın kazandığı son büyük muharebe olma özelliği de taşıyan Haçova Meydan Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı? Haçova Meydan Savaşı’nda Osmanlı tahtında oturan padişah III. Mehmed’dir.

Haçova Meydan Savaşı Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlan Haçova Meydan Savaşı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Avusturya Arşidüklüğü ile Erdel Krallığı arasındaki haberleşme yollarını kontrol altına almak.

Avusturya’nın elinde bulunan ve Macaristan coğrafyasının en önemli kalelerinden bir tanesi olan Eğri Kalesi’ni fethetmek.

Haçova Meydan Savaşı Özeti

Osmanlı kontrolünde olan Eflak, Boğdan ve Erdel coğrafyasında ortaya çıkan karışıklıklar ve Avusturya’nın buna katkı sunması bu iki devlet arasında 15 yıl sürecek olan Osmanlı – Avusturya Savaşları’na zemin hazırlamıştır.

Savaşın ilk yıllarında Avusturya karşısında zor durumda kalan Osmanlı Devleti Estergon Kalesi’ni kaybetmiş ve Eflak’ta artan karışıklıklarla da bölgedeki otoritesini kaybetme noktasına gelmiştir. Savaş meydanında bunlar yaşanırken, Osmanlı Devleti’nde ise bir taht değişikliği yaşanmış; padişah III. Murad hayatını kaybetmiş ve yerine III. Mehmed geçmiştir.