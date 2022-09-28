Haçova Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı?

Osmanlı Devleti’nin zafer kazanmasına rağmen Avrupa ordularının üstünlüğünün de görüldüğü bir savaş olan Haçova Meydan Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı? Haçova Meydan Savaşı önemi nedir? İşte, tüm detaylar…
Haçova Meydan Savaşı Kimler Arasında Yapıldı?
24 Ekim 1596 tarihinde gerçekleşen ve 1593 – 1606 Osmanlı Devleti – Avusturya Savaşları’nın bir parçası olan Haçova Meydan Savaşı; Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Erdel Krallığı’nda oluşan ittifak arasında yapılmıştır. Peki, Osmanlı’nın kazandığı son büyük muharebe olma özelliği de taşıyan Haçova Meydan Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı? Haçova Meydan Savaşı’nda Osmanlı tahtında oturan padişah III. Mehmed’dir.
Haçova Meydan Savaşı Nedenleri
Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlan Haçova Meydan Savaşı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
- Avusturya Arşidüklüğü ile Erdel Krallığı arasındaki haberleşme yollarını kontrol altına almak.
- Avusturya’nın elinde bulunan ve Macaristan coğrafyasının en önemli kalelerinden bir tanesi olan Eğri Kalesi’ni fethetmek.
Haçova Meydan Savaşı Özeti
Osmanlı kontrolünde olan Eflak, Boğdan ve Erdel coğrafyasında ortaya çıkan karışıklıklar ve Avusturya’nın buna katkı sunması bu iki devlet arasında 15 yıl sürecek olan Osmanlı – Avusturya Savaşları’na zemin hazırlamıştır.
Savaşın ilk yıllarında Avusturya karşısında zor durumda kalan Osmanlı Devleti Estergon Kalesi’ni kaybetmiş ve Eflak’ta artan karışıklıklarla da bölgedeki otoritesini kaybetme noktasına gelmiştir. Savaş meydanında bunlar yaşanırken, Osmanlı Devleti’nde ise bir taht değişikliği yaşanmış; padişah III. Murad hayatını kaybetmiş ve yerine III. Mehmed geçmiştir.
Tahta geçen III. Mehmed’in Eğri Kalesi’nin fethedilmesi için sefer kararı vermesiyle birlikte başında padişahın da bulunduğu Osmanlı ordusu 1595 yılında İstanbul’dan hareket etmiş ve Eğri üzerine yürüyerek kaleyi fethetmiştir.
Eğri Kalesi’nin fethedilmesiyle birlikte Haçova üzerine harekete geçen Osmanlı ordusu ile Avusturya orduları 24 Ekim 1596 tarihinde karşı karşıya gelmişlerdir. Avusturya ordularının taarruzuyla başlayan savaşta Osmanlı orduları bu taarruzu geri püskürtmeyi başarmış ve toplanıp Avusturya orduları üzerine hücuma geçmişlerdir. Hiç beklemedikleri bir anda hücuma geçen Osmanlı orduları karşısında panikleyen Avusturya ve Erdel kuvvetleri kaçmaya başlamışlar ve savaş kesin bir Osmanlı zaferiyle sona ermiştir.
Haçova Meydan Savaşı Sonuçları
24 ile 26 Ekim 1596 tarihi arasında gerçekleşen Haçova Meydan Savaşı sonuçları şunlardır:
- Osmanlı Devleti’nin üstünlüğüyle sonuçlanan bu muharebe 1606 yılında sona erecek olan Osmanlı – Avusturya Savaşları üzerinde hiçbir önemli katkıda bulunamamıştır.
- Savaş sonrası askerler arasında yapılan yoklamada savaştan kaçan askerler tespit edilmiş ve bu askerlerin tımarları ve ulufeleri ellerinden alınmıştır. Bu askerler daha sonra Anadolu’ya geçerek Celali İsyanlarının tırmanmasında etkin rol oynamışlardır.
Haçova Meydan Savaşı Önemi
1596 tarihinde gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan Haçova Meydan Savaşı; Osmanlı Devleti’nin kazandığı son büyük meydan muharebesi olmasından ötürü büyük bir öneme sahiptir. Bu savaş sırasında, III. Mehmed’in orduların başında bulunması da büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra ilk kez bir padişah, orduların başında sefere çıkmıştır.
Ayrıca Osmanlı Devleti, Avrupalı orduların askeri üstünlüğünü ilk kez bu savaş sırasında fark etmiştir. Özellikle tımarlı sipahilerin, Avrupa’nın tüfekli orduları karşısında zor durumda kalmaları, Osmanlı Devleti’nin bu gerçekle yüzleşmesini sağlamıştır.
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