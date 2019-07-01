Hadi ipucu 1 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; 2019 NBA şampiyonu hangi takım olmuştur? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 1 Temmuz sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 1 TEMMUZ

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 1 TEMMUZ CEVABI: TORONTO RAPTORS

Toronto Raptors, Toronto, Ontario, Kanada'da bulunan profesyonel bir basketbol takımıdır. ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA)'ndeki Doğu Konferansı'nın Atlantik Grubu'nun parçasıdırlar. Takım NBA'nın Kanada'ya ilerlemesinin parçası olarak Vancouver Grizzlies ile beraber 1995 yılında kurulmuştur. Grizzlies, 2001 yılında Memphis, Tennessee'ye taşındığı zaman NBA'daki tek Kanadalı takım olmuştur. 1999 yılında Air Canada Centre'ye taşınmadan önce aslen SkyDome'da ev oyunlarını oynamışlardır.

En çok da ilerleme takımları gibi Raptors, daha ilk yıllarında basketbol sahalarında mücadele etmeye başlamıştır. 1998 NBA Seçmeleri sayesinde Vince Carter kazancından sonra takım liglere katılım kayıtları düzenlemiştir ve 2000, 2001 ve 2002'ndaki NBA Spor Ligi Finallerini yapmıştır. Carter, takımı 2001 yılında kazanılan, Doğu Konferansı Yarı finalleri'ne ilerledikleri ilk NBA spor ligi final serisine götürmek bakımından etkili olmuştur. 2002-2003 ve 2003-04 sezonları boyunca önemli ilerleme sağlamayı başaramamışlardır ve New Jersey Nets'e 2004'te takas edilmiştir.