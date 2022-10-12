Hadise: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum

"Mutsuzum diyen kadın olmadım" 0:00 / 0:00

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Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen 'Kız çocukları dünyayı değiştirir' başlıklı konferansa katıldı. Hadise, kadın-erkek fırsat eşitliği hakkında konuştu. Hadise, kadın sanatçıların erkek sanatçılara göre daha çok tepki aldığını ifade etti.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Hadise, kadın-erkek eşitliği hakkında kendisine yöneltilen soruyu mesleğinden örnek vererek yanıtladı. Hadise, “Kadın-Erkek eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Kendi mesleğimden yola çıkarsak. Bizim işimiz klip, müzik… Kliplerde bizler, kadınlar olarak bir aşk sahnesi falan çektiğimiz zaman inanılmaz bir tepki alıyor. Yani çok komik ki bu konuda klibim de yasaklandı. Müzik kanalları da ceza yedi. Erkek sanatçılarda bu tepkileri çok görmüyorum. Bu çok enteresan değil mi? Geçenlerde ‘isim vermeyeceğim’ bir klip izledim Erkek sanatçı bayağı böyle ciddi aşk sahnesi ama o kişiyle ilgili bize yapılan haberler, ataklar hiç yapılmamış. Girdim baktım google falan hiç haber yok. İlk başlarda da mesleğime başladığımda hep bunu savundum. Kadın erkek benim için eşittir. Hep de aynı şeyi düşüneceğim. Bir gün çocuğum olursa onlara da bu şekilde yaklaşacağım” şeklinde yanıt verdi.

Unicef Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, küçük yaştan itibaren iş hayatında olduğunu belirterek şöyle konuştu: Çocuklarla olan ilgi alakamı beni takip edenler yakından bilir. Onlarla bir arada olmak, zorlandıkları alanlarda farklılık yaratabilmek benim için güzel bir güç. Bunu ismimin gücüyle yapabiliyorsam ne mutlu bana. Ben de çok küçük yaşta hem okulumu okudum hem 15 yaşındayken işe girdim, fırında çalıştım. O yüzden şu hayatta hayallerinin peşinden koşabilmek nedir çok iyi biliyorum. O yüzden de Unicef Türkiye ekibine çok teşekkür ediyorum. Beni bu role layık gördükleri için.

Hadise rol model olarak annesini örnek aldığını da söyledi: Biz 4 kardeşiz. Ben 11 yaşındayken annem babamdan boşandı. O çok travmatik bin süreçti bizler için. Annemin parası yoktu ama yine de ‘Bu kararı almak zorundayım’ dedi. Onu o yaşta izlerken “Bu nasıl bir kadın, nasıl bir güç” dedim. Annemin ailesi, babamın ailesi ‘Ne olur ayrılmayın. Dört çocuk var’ derken annem gayet netti. Ne istediğini çok net bilen bir kadındı. ‘Ne olursa olsun şu hayatta, kimi severseniz sevin fark etmez. Ben anneniz olarak sizi desteklerim” dedi. Annemin bana söylediği en güzel cümle. Ama dedi hep kendi ayaklarınızı üstünde durmayı öğrenin. Kendi paranı kazan ondan sonra ne yaşamak istiyorsan yaşa. Anne rol modeldir.

Hadise, “Sanatçı ne yaparak genç kızlara ilham verebilir?” sorusuna mesleğinden yola çıkarak şu cevabı verdi: Seçtiği şarkılar, anlatmak istediğim hikâyeler… Benim şarkılarıma baktığınızda ‘Prenses, Mesajımı Almıştır O’, ‘Sıfır Tolerans’, ‘Küçük Bir Yoldayım’.. Aslında bunlar kadının gücünü anlatan hikâyeler. Hep böyle düşünüyordum, hep de böyle düşüneceğim. Hiçbir zaman şarkılarımda ‘Ay yalnız kaldım, ay mutsuzum’ diyen kadın olmadım. Hepimiz şu hayatta mutlu olmanın peşindeyiz. Hayatımızda bize mutsuzluk veren şeylerden uzak durmamız lazım. Ben de bunu yapıyorum. Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum. Bu da bana güç veriyor.

Belçika doğumlu olan Hadise, yurt dışında yaşadığı dönemde ırkçı saldırılara maruz kaldığını itiraf etti. “Pis Türkler” yakıştırması ile zaman zaman karşı karşıya kaldığını anlatan Hadise, “Belçika’da ayrımcılık yaşadım. Sürekli bir şey değildi ama ‘Pis Türk’ bunu duymuşumdur. Böyle bir ırkçılık olayı yaşanıyordu. Okulda benimle beraber 5-6 Türk vardı. O yüzden de hep böyle daha da iyi olmak istiyorum durumu vardı. Kendimi hep buna zorladım. Hakikaten de bunu başardım. Çok başarılıydım. Okulu da çok seviyordum. En önde sırada oturup bir şeyler anlatmak, öğrendiğim şeyleri anlatmaya bayılırdım. O bence benim için bir güçtü” ifadelerini kullandı. Hayatta yaşadığı zorlukların kendisini güçlendirdiğini ifade eden Hadise, “Zorbalık her zaman kötü yorumlanmamalı. Bunu yaşadım ama avantajıma çevirdim. Bana yapılan ataklarda güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yoo siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence” dedi.

5 aylık evliliğin ardandan geçen ay Mehmet Dinçerler’den olaylı bir şekilde boşanan Hadise, boşanma sonrası suskunluğunu sürdürdü. Konferans sonrası soru almayan şarkıcı, otelin mutfak bölümünden çıkış yaptı.