'MIAMI'DE BULUŞTULAR' İDDİASI

Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan 'başka kadınlarla ilişkisi var' ifadesinin ardından bomba iddia ortaya atıldı. O kadınlardan birinin de Hadise olduğu ve ünlü şarkıcının 3 yıl önce Miami'de Zarrab ile buluştuğu öne sürüldü.