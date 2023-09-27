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Daha önce 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle 'Sıfır Tolerans' adlı şarkının klibi RTÜK engeline takılan Hadise, 'Sevmiyo'nun klibinin de erotizm içerikli unsurlar taşıması nedeniyle de sosyal medya üzerinden bir hayli eleştiri aldı. Öyle ki söz konusu eleştiriler nedeniyle klip gündem oldu.