Hafsanur Sancaktutan, "oyunculukla alakalı sınırım her zaman var"

"SENARYOYA HİZMET EDİYORSA YAPARIM"

'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle yeniden gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan, o sahneye alakalı konuştu. Oyunculukta sınırlarının olduğunu söyleyen Sancaktutan; "Benim oradaki karakterimin adı da Berlin’di. Büyük bir tesadüf. Hülya Avşar zamanında yapmış bunu bilmiyordum. Sonrasında onun röportajını da dinledim. Yapılması gerekiyordu. Bir yerde senaryoya hizmet ediliyorsa, gereksiz de bir şey değilse yapılır. Ana akıma böyle bir iş olsa çocuklarda izleyeceği için böyle bir sahneyi oynamak istemem. Dijital olunca işin gereği oynamam gereken sahneyi oynadım. Oyunculukla alakalı sınırım her zaman var. Hitap ettiği kitle çok önemli. Bu sahne gerçekten gerekli mi? Karakterin derinliğinde bir şey ifade ediyor mu? Hikâyeyi etkileyecek mi? Tabii ki bende sınırsız bir oyuncu değilim." gibi ifadeleri kullandı.