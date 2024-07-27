El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
Mauro Icardi ile Melisa Aslı Pamuk'un paylaşımları haftanın en çok konuşulanları oldu. Kimi ayrılık açıklamasının ardından eşinin tatil fotoğrafını 'alev' emojisiyle yayımladı kimi de sürpriz bir şekilde evlendikten iki ay sonra el öpmeye gitti. Bir de Bodrum ve ABD isyanı... Hepsi detaylarıyla 'Panorama'da
MAURO ICARDI
'ALEV' HİKÂYESİ
Haftanın dikkat çeken paylaşımlarından biri, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi gerçekleştirdi.
Mauro Icardi, bir süre önce eşi Wanda Nara ile boşanma iddialarıyla gündeme gelmiş çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Daha sonra Nara, eşini yeniden takibe almıştı.
Bu gelişmelerin ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabında Mauro Icardi ile boşanacaklarını doğrulamış, konuyla ilgili olarak; "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Wanda Nara'nın boşanma açıklamasına rağmen Mauro Icardi, alyansını çıkarmayarak eşinden ayrılmak istemediğini gözler önüne sermişti.
Mauro Icardi, iki çocuğunun annesi Wanda Nara'nın Brezilya tatilindeyken çektirip, "Güneş, çok güçlü ve ben çok fazla koruyucu kullanıyorum" notuyla paylaştığı bir fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından alev emojisiyle alıntıladı.
Mauro Icardi'nin Wanda Nara'nın fotoğrafını alevli emojisiyle paylaşmasının; 'Güneş yakar' mı yoksa aşk dolu bir gönderme mi olup olmadığı anlaşılamadı.
Bir ayrıl, bir birlikte şeklinde ilişki yaşayan Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın birlikteliğinin akıbetinin ne olacağı konusunda birçok hayranı; "Biz, bu filmi daha önce çok gördük. Birbirlerinden vazgeçemezler" şeklinde yorum yaptı.
HALUK LEVENT
ALKIŞ TEPKİSİ
Haftanın en çok konuşulan paylaşımlardan birine Haluk Levent imza attı. Levent, paylaşımıyla İsrail ve ABD'ye öfke kustu.
Şöyle ki...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'da ABD Kongresi'nde konuşma yapmak için kürsüye yöneldiğinde kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Bu davranışları nedeniyle kongre üyelerine tepkiler büyüyor.
Haluk Levent de bir hayli tepki gösterdi.
Haluk Levent, tepkisini şöyle dile getirdi: Müslüman - Hristiyan fark etmeden tüm az gelişmiş ülkelerin halklarının son 70 yıllık tarihi, Amerika’ya öfkeyle geçmiştir. ABD’nin hiç suçu olmayan bir konuda bile suç direkt ABD’ye bırakılacak komplo teorileri ile kapatılırdı. Neredeyse komşumuz Hüseyin amcanın bile CIA elemanı olduğunu yuttururdu eski ağabeylerimiz. Bu konuda Amerika düşünce kulüpleri yıllardır bu algıyı silmek için çok araştırma yaptı, sonuçları kamuoyu ile paylaştı ve ABD bu algıyı silmek için çok çaba sarf etti.
Hollywood filmlerine insan hakları ve kahramanlık destanları yazdırarak milyar dolar harcadılar, tüm ülkelerde konferanslar düzenlediler.
Ama şimdi ?
Şimdi bu 18 saniyelik video, 70 yıllık algının çok daha fazlasını üretecek tüm dünyada.
Kötülüğün vücut bulmuş halini ayakta alkışlayan Amerika.
Mazlumları, 35 bin bebeği gözünü kırpmadan öldüren bir insanlık düşmanını ayakta alkışlayan Amerika.
Çok değil 15 - 20 yıl sonra Netenyahu’nun tutuklanması için koşturacak olan Amerika.
Ve uzun vadede sonunu bu görüntüler getirecek ABD’nin.
Lanet olsun sana temsilciler meclisi!
MELİSA ASLI PAMUK
EVLENDİKTEN İKİ AY SONRA EL ÖPMEYE GİTTİ
Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk'un el öpme sehayati, haftanın gündem olan paylayımları arasında yer aldı.
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı, sessiz - sedasız hayatlarını birleştirmişti.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği, Melisa Aslı Pamuk'un geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı.
Çift, daha sonra da mutlu günlerine dair fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayımlamıştı.
Özel hayatlarını meslektaşlarının aksine göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, iki ay sonra el öpmeye, milli futbolcunun memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesine gitti.
Yusuf Yazıcı; eşi, annesi ve nenesiyle olan bu kareyi; "En kıymetlilerim" notuyla yayımladı.
Yusuf Yazıcı ayrıca eşiyle Çaykara turu yapmayı da ihmal etmedi.
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, dünyaca ünlü Uzungöl manzarası eşliğinde çay içti.
Keyifli vakit geçiren Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, o anları da sosyal medya hesaplarından yayımladı.
Çiftin, '61' temalı fotoğrafları sosyal medyada oldukça yoğun ilgi gördü.
YEŞİM SALKIM
BODRUM İSYANI
Son dönemde fahiş fiyatlarıyla gündemden düşmeyen tatil beldelerinden Bodrum'a bir tepki de şarkıcı Yeşim Salkım'dan geldi.
Yeşim Salkım, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Arkadaşlar çok açık söylüyorum, sözüme güvenin. Bodrum bitmiş. Bir gün su bir gün elektrik kesintisi, bitmek bilmiyor.
İş yerleri büyük sıkıntıda. Para yok, herkes iş bırakıyor. Pahalılığı geç, o zaten korkunç da yollar, her yer kazılmış. Yeni gelen başkan, yaşı küçük ya heyecanlı 'Hemen yapayım' demiş ama olan bizim arabaların ön takımlarına oldu.