haftanın kitapları

CAN

(Andrey Platonov)



Moskova İktisat Enstitüsü'nün taze mezunu Nazar Çagatayev, sosyalist devrimi sefalet içinde yaşayan halkı Canlara götürmek üzere çetin bir yolculuğa çıkar. Fakat toplumdan dışlanmış ve ötekileştirilmiş kişilerden oluşan Canlar, yaşamaya dair tüm istek ve heveslerini kaybetmiş, her şeyden vazgeçmiş halde ölümü beklemektedirler. Çagatayev onlara yardım etmek için hiçbir şey yapamayacağını fark eder, ancak hikâyenin sonunda Moskova'ya dönmeden önce halkıyla birlikte çölden dağlara doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktan da geri kalmaz. Edebiyat eleştirmenlerine göre "devrimin manevi şokunu" en derinlikli haliyle ortaya koyan ve müdanasız gerçekçiliğiyle Kafka'ya eşdeğer görülen Andrey Platonov'dan yaşama, inanca ve ilkelere dair bıçak gibi keskin bir roman olan 'Can', Timaş Yayınları'ndan çıktı.