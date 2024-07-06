Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
YÜZBAŞININ KIZI
(Aleksandr Puşkin)
Rus edebiyatının usta isimlerinden Aleksandr Puşkin’in en önemli eserlerinden olan ve ilk kez 1836 yılında yayımlanan Yüzbaşının Kızı, Büyük Katerina döneminde Kazakların Rus imparatoriçesine karşı ayaklandığı dönemde geçen gerçekçi hikâyesiyle Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. Pugaçov Ayaklanması’nın arka planında geçen dokunaklı bir aşkın hikâyesini konu alan bu klasikleşmiş eser hem bir peri masalı hem de heyecan verici tarihi bir roman. Puşkin’in kurgusal ama aynı zamanda tarihsel temellere dayanan bu klasikleşmiş romanı, okuyucuya olayları başka bir noktadan gözlemleme olanağı sunuyor.
YETİŞKİNLERE SHAKESPEARE
(Elizabeth Foley-Beth Coates)
Shakespeare oyunları her çağdan insana hitap etmeyi nasıl başarıyor? Oyunları gerçekten Shakespeare mi yazdı? Oyunların ilk kez okuyucuyla buluştuğu Birinci Folyo nasıl derlendi? Oyunlardan birini ilk kez sahnelendiğinde seyredebilseydik nasıl bir performansla karşılaşacaktık? Sonelerdeki “Karanlık Leydi” kim olabilir? Bu kitapta yanıtlarını bulacağınız sorulardan sadece birkaçı... Shakespeare’in özel hayatı, çağdaşları ve etkileşimleri; dili ve şiirsel yeteneği; eserlerinin tarihsel çerçevesi ve anahtar temaları; az bilinen çalışmaları ve karakterleri, çok bilinen tiratları ve yapıtlarından ünlü alıntılar; kendi türettiği deyişler ve sözcükler gibi birçok başlık altında sürükleyici bir okuma serüveni Alfa Yayınları'ndan çıktı
MEDİCİ AİLESİ
(Mary Hollingsworth)
300 yıldan fazla hüküm süren, içinden papalar, siyasetçiler, kraliyet mensupları çıkaran olağanüstü Medicilerin, şaşırtıcı başarılarına ve kasvetli düşüşüne tanıklık etmeye ve bu hanedanlığın asıl hikâyesini öğrenmeye hazır mısınız? Ortaçağ tarihçisi Mary Hollingsworth, İtalyan Rönesansı'nın en güçlü ailesinin tarihine taze ve heyecan verici yeni bir bakış açısı getiriyor. Hollingsworth, bu efsanevi hanedanlığı çevreleyen mitleri etkili bir şekilde çürütürken Medicilerin yükselişi ve düşüşünün nefes kesici hikâyesini anlatıyor. 'Medici Ailesi' Beyaz Baykuş Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde…
RESİMDEKİ KADIN-KADINLAR, SANAT VE BAKIŞIN GÜCÜ
(Catherine McCormack)
Sanat tarihi profesörü Catherine McCormack, Resimdeki Kadın’da sanat kisvesi altında gözümüzün nasıl boyandığını, eril bakışın kadın imgesini nasıl şekillendirdiğini ve günlük hayatımıza yerleştirip normalleştirdiğini anlatıyor. Titian, Botticelli ve Picasso’nun eserleri gibi çok sevdiğimiz imgelerin aslında nasıl dehşet verici anlamlar taşıdığını, ataerkinin kadın deneyimini ve “öteki” olanı bastırıp yok etmek için sanatı nasıl kullandığını çarpıcı hikâyeler, anekdotlar ve kişisel görüşleriyle kaleme alıyor. Düşbaz Kitaplar’dan çıkan Resimdeki Kadın’da McCormack, BertheMorisot, Judy Chicago, Kara Walker’dan Beyoncé’ye uzanan çeşitli kadın sanatçının çalışmalarını inceleyerek estetik bulduğumuz imgelere dair farklı bir bakış açısı sunarken; inşa ettiğimiz kalıpları yıkıp kadını (veya insanı)gerçek benliğiyle kabullenmemiz gerektiğini fark etmemizi sağlıyor.
KIZIL KRALİÇE
(Matt Ridley)
Büyük ses getiren popüler bilim kitabı Kızıl Kraliçe’de Matt Ridley, bizi evrimsel psikoloji ve cinsel seçilimin karanlık dünyasına davet ediyor. Aynanın İçinden’deki bulunduğu yerde kalabilmek için var gücüyle koşması gereken kızıl kraliçeyi metafor olarak kullanan yazar, insan doğasının çok az bir parçasının cinsellikten ayrı olarak kavranabileceğini savunuyor ve cinsel tutumlar hususunda yeni bir çerçeve ortaya koyuyor. Kızıl Kraliçe’de insanın içindeki yırtıcı hayvanı alt edebilmek için cinsellikten nasıl da yararlanabileceğini görmekle kalmayıp ilişkiler, evlilikler, güzellik anlayışı gibi pek çok konuda yeni perspektiflerle karşılaşacaksınız.
ASLINDA NE YİYORUZ, NASIL YİYORUZ? GIDA TERCİHLERİMİZ NEDEN ÖNEMLİ
(Peter Singer-Jim Mason)
Modern çağın çığır açan ahlak felsefesi filozoflarından Peter Singer, bu kez satın aldığımız ve tükettiğimiz yiyecekler konusunu ele alıyor ve son derece mühim sorular soruyor: Yediklerimiz nereden geliyor, nasıl üretiliyor ve insancıl bir şekilde yetiştiriliyor mu? Birlikte yazdıkları Hayvan Fabrikaları’nın ardından yeniden bir araya gelen Peter Singer ve Jim Mason, Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan Aslında Ne Yiyoruz, Nasıl Yiyoruz?'da organik çiftçilik, adil ticaret, fabrika çiftçiliği ve ticari balıkçılık gibi meseleleri tüm ayrıntılarıyla ele alıyor. Herkesin vejetaryen olmayacağının farkında olan Singer ve Mason, yine de beş basit ilkeyle bizlere sağlıklı ve daha insani seçimler yapabilmenin yollarını gösteriyor.
CAN
(Andrey Platonov)
Moskova İktisat Enstitüsü'nün taze mezunu Nazar Çagatayev, sosyalist devrimi sefalet içinde yaşayan halkı Canlara götürmek üzere çetin bir yolculuğa çıkar. Fakat toplumdan dışlanmış ve ötekileştirilmiş kişilerden oluşan Canlar, yaşamaya dair tüm istek ve heveslerini kaybetmiş, her şeyden vazgeçmiş halde ölümü beklemektedirler. Çagatayev onlara yardım etmek için hiçbir şey yapamayacağını fark eder, ancak hikâyenin sonunda Moskova'ya dönmeden önce halkıyla birlikte çölden dağlara doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktan da geri kalmaz. Edebiyat eleştirmenlerine göre "devrimin manevi şokunu" en derinlikli haliyle ortaya koyan ve müdanasız gerçekçiliğiyle Kafka'ya eşdeğer görülen Andrey Platonov'dan yaşama, inanca ve ilkelere dair bıçak gibi keskin bir roman olan 'Can', Timaş Yayınları'ndan çıktı.
YA DİĞER YOLDAN GİTSEYDİM
Şüphesiz, çatallanan yollar misali başka seçenekler de var hayatta. Anlık tercihlerimiz, önceliklerimiz, zorunluluklarımız, tecrübe ya da tecrübesizlikten sızan kararlarımız bir hayat hikâyesi oluşturuyor bizlere... Yaşarken, belki aralarından sadece birini seçmek zorundayız ama hep merak etmiyor muyuz diğerini tercih etseydik ne olurdu diye? Destek Yayınları'ndan çıkan bu kitapta MasterCamp Yazarlık Akademisi’nin on ikinci grubunun, 12 ayrı yaşamın, ortak bir platformda ürettikleri, her biri parmak izi kadar kendilerine ait, hepsi çok değerli yazar ve eğitmenlerden alınan derslerle lezzetlendirilmiş öyküler bulacaksınız.
FELSEFİ FABLLAR (12+ YAŞ)
(Michel Piquemal)
Özellikle gençler için yazdığı romanlar ve felsefe kitaplarıyla tüm dünyada çok ilgi gören Fransız yazar Michel Piquemal’ın Felsefi Fabllar’ı, küçük yaştan itibaren herkesin felsefeye eğlenceli ve takip edilebilir bir yolla ulaşmasını amaçlıyor. Fıkra, masal, mesel gibi küçük anlatılarla bazı yaşamsal konuları ele alan kitapta adalet, sevgi, öfke, bağımsızlık, haklar, sabır, mutluluk, ölüm gibi pek çok tema işleniyor. Her kısa hikâyenin sonunda genç okura, o hikâyenin etkisine ve hayattaki yankısına yönelik sorular sorduran, olasılıklar için kapı aralayan kısa atölye çalışmaları ise metni okuma keyfini daha da eğlenceli hale getiriyor.
NASIL YAKALARSIN?
(Adam Wallace)
The New York Times’ın çok satanlar listesinde yer alan 'Nasıl Yakalarsın' serisinin iki yeni kitabı, Mundi Çocuk etiketiyle raflarda! Adam Wallace'ın yazdığı Bir Canavarı Nasıl Yakalarsın ve Bir Denizkızını Nasıl Yakalarsın kitapları, heyecanlı konuları ve Andy Elkerton’un birbirinden renkli çizimleriyle çocuklara keyifli okuma sunuyor. Cesur ve genç bir ninja, her gece korkutucu bir canavarla tanışmak için dolaba giriyor. Ama anlaşılan bu canavar pek de korkunç değil. Belki de kahramanımız tuhaf bir arkadaş edinmek üzeredir… Bir Canavarı Nasıl Yakalarsın, işte bu genç ninja ile “canavar”ın arkadaşlığa dönüşen tanışma hikâyesini anlatıyor. Bir Denizkızını Nasıl Yakalarsın ise, okurları eğlenceli bir sualtı macerasına çıkarıyor: “Geçen hafta bir denizkızı gördüm. Son derece ciddiyim! Onu yakalamayı o kadar çok istiyorum ki... Hem böylelikle arkadaş olabiliriz.” Aynalar, taçlar ve incilerle dolu bu denizaltı serüvenini keşfetmeye hazır olun...