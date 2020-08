Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Mayıs 2018'de Doğukan Manço ile Intercity İstanbul Park'ta drift yapmıştık.

Pistte saatte 120 km'lik yanal hıza ulaştığımızda adrenalin, böbrek üstü bezlerimden adeta fışkırıyordu.

Drift sonrası piste dönüp baktım; "Ya Formula 1 pilotları nasıl bir duygu içinde oluyorlardır?"

Formula 1 pilotlarının yarış esnasında nasıl bir duyguya sahip olduklarını tahayyül etmek bizler için pek olası değil.

Yüksek hızlardaki yarışlarda salgılanan adrenalinin ölçüsünü sadece Formula 1 pilotları biliyor.

Yine de tribünlerde yarışları seyreden yüz binlerce, Tv'den izleyen milyarlarca kişi, pilotlarla empati kurarak Formula 1'in heyecanını yaşayabiliyor.

O heyecanı İstanbul'da da yaşamak mümkün olmuştu.

İlk kez 2005'te İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 ülkemizde 2005 - 2011 arasında düzenlendi.

Formula 1 yarışları, 9 yıl aradan sonra ülkemizde tekrar yapılacak.

OTOMOBİL...

1705... İngiliz Thomas Newcomen, maden ocaklarında kullanılmak üzere, buharla çalışan ilk tekerlekli makineyi üreterek otomobilin temelini attı.

İLK OTOMOBİL YARIŞI...

22 Temmuz 1894... Otomobillerin günlük yaşamda kullanılmaya başlanmasıyla güç gösterisi yapmamak olmazdı. 'Kimin otomobili daha güçlü?'nün cevabını bulmak için yarışlar düzenlenmesi doğal olarak kaçınılmazdı.

'Le Petit Journal' adlı Paris'te yayımlanan magazin dergisinin Paris - Rouen arasındaki 126 km'lik bir mesafede 21 otomobilin katıldığı ilk otomobil yarışını düzenlemesiyle hem yeni bir sosyal oluşum hem de yeni ekonomi ortaya çıkmış oldu.

Formula 1...

Uluslararası Otomobil Federasyonu tarafından düzenlenen, yaz olimpiyatları ve futbol dünya kupasından sonra dünyanın en çok izlenen spor organizasyonu.

20 pilot, her biri motorlarıyla birlikte 15 - 16 milyon Avro değerinde olan araçlarla tribün ve Tv ekranı başındakilerin huzurunda pistleri ağlatıyor.

Seyirciler de izleyiciler de pisti ağlatan o 20 pilota öykünüyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, FIA kaynaklarından aldığı bilgiyle Formula 1'in 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye seyircili olarak döneceğini yazdı. Formula 1 İstanbul ayağı, 13-14-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek.

Formula 1'in İstanbul'daki yarışı, bu sezon seyircili olarak yapılacak olan 4 yarıştan biri olacak.

Formula 1'in otomobil sporlarında ne ölçüde önemli olduğu gösterilen ilgiden ve oluşturduğu ekonomiden gözler önüne seriliyor.

2 milyar dolar... Yıllık yayın ve reklam geliri. (14 milyar 700 milyon TL)

300 milyon – 320 milyon Avro... Araçların toplam değeri. (2 milyar 595 bin TL - 2 milyar 768 bin TL)

185,5 milyon Avro... Pilotların 2020'deki toplam kazançları. (1 milyar 350 bin TL)

3.787 trilyon dolar... Sponsor olan firmaların 2019'daki toplam cirosu. (27 trilyon 758 milyar TL)

400 milyon dolar... Takımların yıllık ortalama harcamaları. (2 milyar 932 bin TL)

850... Her bir takımın fabrika ve pistte istihdam ettiği kişi sayısı.

900... Her bir takımın yılda kullandığı lastik sayısı.

600 Avro... Her bir lastiğin fiyatı. (5 bin 190 TL)

540 bin Avro... Her bir takımın yıllık lastik maliyeti. (4 milyon 671 bin TL)

* Dolar ve Avro hesapları, 22 Ağustos 2020 kurlarıyla yapıldı.

372.6 km/saat.... Hız rekoru (2005'te Kolombiyalı Juan Pablo Montoya tarafından İtalya'da kırıldı)

247.5 km/saat... Ortalama hız rekoru. (Michael Schumacher tarafından 2003'te İtalya'da kırıldı)

2 - 4 kg... Pilotların yarışta kaybettiği kilo.

750 – 850 Hp... Araçların beygir gücü.

746 kg... Araçların minimum ağırlığı. (2020)

105 kg... 2020'de yarış başına kullanılabilecek azami yakıt. (2020)

15.000... Araçların motorlarının dakikadaki devri. (2020)

İstanbul, Formula 1'e 2005 - 2011 arasında ev sahipliği yaptı. 2005'te Formula 1'in İstanbul'daki yarışlarında yaklaşık 50 milyon Avro'luk bir ekonomi oluşmuştu.

Konaklama, bilet, yeme - içme kalemlerinden oluşan ekonominin 33.7 milyon Avro'su yabancı seyircilerin ve takımların harcamalarından oluşmuştu.

2005 İSTANBUL

Yabancı Seyirci: 26.7 milyon Avro

İstanbul Dışından Gelen Seyirci: 8.2 milyon Avro

İstanbul Seyircisi: 8 milyon Avro

Takımların Harcamaları: 7 milyon Avro

TOPLAM: 49.9 milyon Avro (Güncel kurla 431 milyon 635 bin TL)

FORMULA 1 TARİHİNDEN

1904'te kurulan FIA, Grand Prix adı altında otomobil yarışları düzenliyordu.

1946'da tüm katılımcıların ve araçların uymak zorunda oldukları kurallar oluşturuldu. O kurallar bütününe de 'Formula' adı verildi.

1946 - 1950 arasında yarışlar yapılsa da Formula 1, 1950'de bir dünya şampiyonası haline geldi.

İlk dünya şampiyonasının ilk yarışı, 1950'de İngiltere'nin Silverstone pistinde yapıldı.

O yıl sezonun şampiyonu İtalyan Giuseppe Farina (Nino Farina) oldu.



Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu, 7 sezon şampiyonluğuyla Michael Schumacher'dir. Ünlü Alman pilot, aynı zamanda bir sezonda (2004) katıldığı 18 yarıştan 13'nü kazanma rekoruna da sahip. Schumacher, 2002'de katıldığı 17 yarışın 17'sinde de podyuma çıkarak 'Podyum 'Rekoru' da kırdı. Michael Schumacher; o sezonki yarışların 11'inde birinci, 5'inde ikinci, birinde ise üçüncü oldu. Schumacher, İstanbul'da 2 kez yarıştı. 2005'teki yarışı bitiremeyerek 17'nci olan Michael Schumacher, 2006'da ise 3'üncü oldu.

Profesyonel otomobil sporu kariyerine 1988'de başlayan Michael Schumacher, 2013'te 44 yaşındayken yılbaşı tatili için gittiği Alp Dağları'nda kayak yaparken düşüp başını kayaya çarpması sonucu bitkisel hayata girdi. Kök hücre tedavisiyle sinir sistemi yenilenmek istense de başarılı bir sonuca ulaşılamadı. Ailesi, ünlü F1 pilotunun sağlığının son durumu hakkında açıklama yapmıyor.

Michael Schumacher'in 2 şampiyonluk kazandığı aracı, 2017'de New York'taki Sotheby Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen açık arttırmayla 7.5 milyon dolarlık rekor ücretle satıldı.

Daha önce bir F1 aracı, açık arttırmada 5.5 milyon dolara satılmıştı.

Otomobil ve yarış...

İki tehlikeli unsurun bir araya gelmesiyle Formula 1 tarihinde birçok kaza yaşandı.

Yaşanan kazalarda bugüne kadar 51 pilot pistte geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

1952'de yaşanan ölümlü ilk kazada İngiliz pilot Cameron Earl hayatını kaybetti.

Formula 1'de hayatını kaybeden son pilot ise Fransız Jules Bianchi oldu. Bianchi, 2014'te Japonya'daki yarış sırasında geçirdiği kaza sonrası komaya girdi. Jules Bianchi, girdiği komadan çıkamayarak kazadan 9 ay sonra hayatını kaybetti.

Gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 pilotlarından biri olarak kabul edilen Brezilyalı Ayrton Senna da hayatını pistte kaybedenlerden.

Kariyerinde 3 sezon şampiyonluğu bulunan Ayrton Senna, 1994'te San Marino'daki yarışta lider durumdayken 7'nci turda Tamburello virajında geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Ayrton Senna için ülkesi Brezilya'da devlet töreni düzenlendi. Cenaze törenine yaklaşık 500 bin kişi katıldı.

Ayrton Senna'nın hayatı 2010'da Asif Kapadia tarafından ABD - İngiltere ve Fransa ortak yapımı olarak belgesel / spor türünde sinema filmi haline getirildi.

2011'de Türkiye'de de 'Senna' adıyla gösterime giren filmin dünya genelindeki hasılatı 10 milyon 900 bin dolar oldu.

KADIN PİLOTLAR

Formula 1'de 'Yarışmaz' kabilinde bir kural olmasa da ne yazık ki günümüzde kadın pilotlar yarışmıyor. Kadın pilotlar, takımların test pilotluğunu yapıyor.

Formula 1 tarihinde sadece 5 kadın pilot yarışlara katıldı.

Elemeleri geçerek ana yarışa katılan sadece 2 kadın pilot oldu; Maria Teresa de Filippis ile Lella Lombardi...

Ana yarışta yer alan ilk kadın pilot Maria Teresa de Filippis, puan kazanan ilk ve tek kadın pilot ise Lella Lombardi'dir. Lombardi, katıldığı 17 yarışın 12'sinde elemeyi geçerek ana yarışta yer almayı başardı. Divina Galica, Desiré Wilson ve Giovanna Amati ise elemeleri geçemedikleri için ana yarışa çıkamadı.

5 FOTO Maria Teresa de Filippis (1926 - 2016) İtalyan Lella Lombardi (1941 - 1992) İtalyan Divina Galica (1944 - ) İngiliz Desiré Wilson (1953 - ) Güney Afrikalı Giovanna Amati (1959 - ) İtalyan

EN YAŞLI VE EN GENÇ ŞAMPİYONLAR

Juan Manuel Fangio... Arjantinli pilot, Formula 1 tarihinin en yaşlı şampiyonu. 1957'de Almanya'daki yarışta birinci olduğu zaman 46 yaşındaydı.

Sebastian Vettel... Alman pilot, Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu. 2010'da Abu Dabi'deki yarışta birinci olduğu zaman 23 yaşındaydı.