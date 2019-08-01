"Aşkın olduğu her yerde şuursuzluk vardır"

İHA'nın haberine göre; Bodrum’un tarihi mekanı Antik tiyatroda konser veren Hakan Altun binlerce kişiyi coşturdu. Saatler öncesinden Antik tiyatro önüne gelen Altun hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu.

Yaklaşık 3 bin kişinin geldiği konserde Hakan Altun sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Altun zaman zaman izleyenlere espriler yapmayı da ihmal etmedi.

Duygusal şarkıların yanı sıra hareketli parçalara da yer veren Altun birçok şarkısını ise hayranlarıyla beraber söyledi.

Konser öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Altun, Bodrum’a taşındığını ve burada çok mutlu olduğunu ifade etti.