Hakan Altun'dan haber var!

Hakan Altun, 21 Nisan Çarşamba günü kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Altun, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda tutuldu.

Son kontrollerin ardından ünlü sanatçı bugün taburcu oldu. Altun'un doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa "Ve biraz tatsız başlayan bu hikaye mutlu sonlar biter" notunu düştü. Sarıoğlu, Altun'un durumu hakkında, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı." ifadelerini kullanmıştı.

2007'DE AMELİYAT OLMUŞTU

Altun, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.

Ameliyatını yapan doktor, "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümör patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.