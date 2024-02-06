Hakan Altun'un annesi hastanelik oldu
Hakan Altun'un annesi Meral Altun, rahatsızlanmasının ardından ambulansla Nişantaşı'ndaki bir hastaneye getirildi. Meral Altun'un yoğun bakımda olduğu öğrenildi
Giriş: 06.02.2024 - 08:57 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:03
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hakan Altun'un annesi Meral Altun, hastanelik oldu.
Meral Altun, rahatsızlanmasının ardından apar topar ambulansla Nişantaşı'ndaki bir hastaneye getirildi.
Ardından hastaneye Hakan Altun ve yakınları da geldi. Meral Altun'un yoğun bakımda olduğu öğrenildi.