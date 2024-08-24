Hakan Altun'un bir dakikalık deniz keyfi
Şarkıcı Hakan Altun, Bodrum Yalıkavak'ta serinlemek için denize girip, kısa bir yüzme molasından sonra locasına geri döndü
Giriş: 24.08.2024 - 10:50 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:03
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hakan Altun, Bodrum Yalıkavak'ta tatilin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı.
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Sıcak yaz günlerinin etkisini hissettiren Yalıkavak'ta, güneşin altında geçen uzun bir günün ardından serinleme ihtiyacı duyan Altun, kendini Ege’nin serin sularına bıraktı.
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Hakan Altun, serinlemek için girdiği denizde sadece bir dakika kadar kaldı.