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Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Geçtiğimiz çarşamba akşamı rahatsızlanan ve beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi. Açıklamada, "Tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir" denildi

Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Hakan Altun sevenlerini korkuttu. Ünlü şarkıcı, çarşmaba akşamı sırtındaki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. Altun'un beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

"HAFTAYA TABURCU EDİLEBİLİR"

Hakan Altun'un resmi Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır. Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir."

Hakan Altun
Hakan Altun

ZAFER ALGÖZ'DEN AÇIKLAMA

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, Altun'u Nişantaşı'nda tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" dedi.

Zafer Alg&ouml;z
Zafer Algöz

HAKAN ALTUN HAKKINDA

Hakan Altun, 13 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkardı. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir.

17 Mart 2002'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum"dur. Altun bu şarkısı da büyük beğeni toplamıştı. 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. Altun'un bu şarkısı da müzik listelerinin zirvesinde kendine yer buldu.

Altun ardından sırasıyla, 2005'te "Hediye", 2006'da "Küstüm Aşklara" ve 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde ise, 13 şarkıdan oluşan "Aşk Lütfen Gel" albümüyle müzikseverlerle buluştu.

Altun, zamanla sahnelerin aranılan isimlerinden biri oldu.

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