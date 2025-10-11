Hakan Çalhanoğlu 'dalya' dedi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 5-1 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, bu maçla birlikte 100. kez milli formayı giydi. 64. dakikada yerini Salih Özcan'ı bırakan Çalhanoğlu, 2 de asist yaptı.

Milli yıldız, 6 Eylül 2013 tarihinde Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasında ilk kez milli formayı terletmişti.

Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 100 maçta kariyerinde 21 gol ve 16 asist kaydetti.