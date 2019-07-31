Hakan Hatipoğlu eşi Gizem Hatipoğlu ve kızı Lila ile alışverişte - Magazin haberleri

Hakan Hatipoğlu, 2011 yılında evlendiği, kendisi gibi sunucu olan eşi Gizem Hatipoğlu ile birlikte geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Kızları Lila ile güneşli havanın tadını çıkaran Hatipoğlu çifti, yemek yedikleri restoranın çıkışında gazeteciler tarafından görüntülendi.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hakan Hatipoğlu, son günlerde gündeme oturan partneri Seray Sever'in fasulye polemiği ile alakalı sorulara ise "Hayırlısı" demek ile yetinerek konuşmaktan çekindi.

Muhabirlerle sohbet ettikten sonra keyifle alışveriş yapan ünlü sunucular, daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.