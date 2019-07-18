"Var mısın, Yok musun?" adlı yarışma programıyla üne kavuşan Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu, 2011 yılında dünyaevine girmişti. 2018 yılının ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Gizem-Hakan Hatipoğlu çifti, kızlarına Lila adını vermişlerdi.

"GÖZLERİ ELA BİR REYNGİRL BENİM KIZIM"

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızları, Lila Hatipoğlu, ünlü YouTuber Reynmen'in Ela adlı şarkısı eşliğinde dans etti. Bu eğlenceli anları Hakan Hatipoğlu, Instagram hesabından, "Gözleri ela bir reyngirl benim kızım. Lila ile bu şarkı testimizdir. Eğer direksiyon başında Lila dans ediyorsa o şarkı tutar" notuyla paylaştı.

Lila'nın bu sevimli halleri Hakan Hatipoğlu'nun takipçileri tarafından"maşallah" yorumu alırken, video birçok beğeni aldı.

Kızları için özel Instagram hesabı oluşturan çift, geçtiğimiz aylarda Lila'nın fotoğrafını takipçilerine göstermiyordu. Gizem ve Hakan Hatipoğlu çifti kendi sosyal medya hesaplarından kızlarıyla çekildikleri fotoğrafları geçtiğimiz günlerde yayınlamaya başladı.