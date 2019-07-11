"Var mısın, Yok musun?" adlı yarışma programıyla üne kavuşan Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu, 2011 yılında dünyaevine girmişti. 2018 yılının ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Gizem-Hakan Hatipoğlu çifti, kızlarına Lila adını vermişlerdi.

ÜÇ KUŞAK KUTLAMA



Gizem Hatipoğlu, kızı Lila ile annesine doğum günü sürprizi yaptı. Hatipoğlu, annesi ve kızı Lila ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Canım annem. Kızımın biricik anneannesi. Seni çok seviyoruz. Beraber nice mutlu yıllara" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede Gizem Hatipoğlu'nun takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kızları için özel ınstagram hesabı oluşturan çift, geçtiğimiz aylarda Lila'nın fotoğrafını takipçilerine göstermiyordu. Gizem ve Hakan Hatipoğlu çifti kendi sosyal medya hesaplarından kızlarıyla çekildikleri fotoğrafları geçtiğimiz günlerde yayınlamaya başladı.