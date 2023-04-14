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Hakan Karahan: 63 yaşındayım, neden korkayım?

Hakan Karahan, uçak korkusu sebebiyle Los Angeles'ta dünyaevine giren oğlu Kaan Karahan'ın düğününe katılmadığı iddialarına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "63 yaşındaki adam uçaktan mı korkar? Düğüne gidecek vaktim olmadığı için, iş görüşmelerim olduğu için gidemedim" şeklinde konuştu

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  • Hakan Karahan: 63 yaşındayım, neden korkayım? - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hakan Karahan, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
  • Hakan Karahan: 63 yaşındayım, neden korkayım? - Magazin haberleri

    "UÇAK KORKUSUNDAN DOLAYI DÜĞÜNE KATILAMADI" İDDİASI

    Karahan'ın, Gamze Duruman ile evliliğinden dünyaya gelen müzisyen oğlu Kaan Karahan, geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Kaan Karahan, kendisi gibi Los Angeles'ta yaşayan Ahmet-Dolores Öztek çiftinin kızları Sibel Öztek ile nikâh masasına oturmuştu.

    Ünlü oyuncunun ise uçak korkusundan dolayı düğüne katılamadığı söylentileri ortaya atılmıştı. Hakan Karahan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
  • Hakan Karahan: 63 yaşındayım, neden korkayım? - Magazin haberleri

    "VAKTİM OLMADIĞI İÇİN GİDEMEDİM"

    İddialara yanıt veren Karahan, "63 yaşındaki adam uçaktan mı korkar? Üniversiteyi orada okudum. Avrupa’da bankalarda çalıştım hep. Neden korkayım uçaktan?" diyerek, sitem etti.

    Karahan, sözlerine, "Hem 3 senedir beraberler. Zaten ilişkilerini biliyorum. Hep irtibat halindeyiz. Düğünü de zaten baba yapar. Düğüne gidecek vaktim olmadığı için, iş görüşmelerim olduğu için gidemedim" şeklinde devam etti.
  • Hakan Karahan: 63 yaşındayım, neden korkayım? - Magazin haberleri

    Hakan Karahan

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