Hakan Karahan: 63 yaşındayım, neden korkayım?

"VAKTİM OLMADIĞI İÇİN GİDEMEDİM"



İddialara yanıt veren Karahan, "63 yaşındaki adam uçaktan mı korkar? Üniversiteyi orada okudum. Avrupa’da bankalarda çalıştım hep. Neden korkayım uçaktan?" diyerek, sitem etti.



Karahan, sözlerine, "Hem 3 senedir beraberler. Zaten ilişkilerini biliyorum. Hep irtibat halindeyiz. Düğünü de zaten baba yapar. Düğüne gidecek vaktim olmadığı için, iş görüşmelerim olduğu için gidemedim" şeklinde devam etti.