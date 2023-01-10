Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakan Yelbiz'in eşinin son paylaşımı yürek burktu

Hakan Yelbiz, Muğla'nın Milas ilçesinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı. Kazada yaşamını yitiren müzisyenin yaralı eşi Sabine Ayper Yelbiz'in son paylaşımı ise yürekleri burktu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Hakan Yelbiz'in eşi Sabine Ayper Yelbiz'in son paylaşımı yürek burktu - Magazin haberleri

    Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yelbiz yaşamını yitirirken, araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz ise yaralandı.
  • Hakan Yelbiz'in eşi Sabine Ayper Yelbiz'in son paylaşımı yürek burktu - Magazin haberleri

    Kaza, saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke Karayolu'nda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
  • Hakan Yelbiz'in eşi Sabine Ayper Yelbiz'in son paylaşımı yürek burktu - Magazin haberleri

    EŞİNİN SON PAYLAŞIMI

    Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, vefat eden Hakan Yelbiz'in eşinin son paylaşımı ise yürekleri burktu.

    Kazada yaralanan Sabine Ayper Yelbiz'ın sosyal medya hesabından 'Bulutsuzluk Özlemi'nin 'Yine Düştük Yollara' isimli şarkıyla paylaşımda bulunduğu görüldü. Ayper Yeliz, gönderisine ise, "İzmir-Bodrum yolundayız. Yarın Çökertme'den özleyenlerini delirtiriz" notunu düşmüş.
  • Hakan Yelbiz'in eşi Sabine Ayper Yelbiz'in son paylaşımı yürek burktu - Magazin haberleri

    Ünlü isimler de Yelbiz'in hayatını kaybetmesinin ardından üzüntülerini dile getirdi. Hakan Yelbiz'in meslektaşları acı haberin ardından paylaşımlarda bulundu.

    HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ

    Sevdiklerimizin kıymetini yaşarken bilelim. Son vedanın ne zaman olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Çok üzgünüm Hakan Yelbiz...
  • Hakan Yelbiz'in eşi Sabine Ayper Yelbiz'in son paylaşımı yürek burktu - Magazin haberleri

    ZAFER ALGÖZ

    Hakan Yelbiz, bir trafik kazasıyla uçtu gitti dünyamızdan... Yetenekli kardeşim; mekanın cennet olsun. Çok üzdün hepimizi...
  • Hakan Yelbiz'in eşi Sabine Ayper Yelbiz'in son paylaşımı yürek burktu - Magazin haberleri

    CELİL NALÇAKAN

    Ah, Hakan Yelbiz usta... Ah kardeşim... Biz rengarenk ve tertemiz kalbinden sebep 'Kelebek' diyorduk sana. Nereden bilelim ömrünün kelebeğe özeneceğini? Paramparça oldum... Mekanın cennet olsun kardeşim. Allah önce Ayper'imize sonra da bize sabır versin.

    Fotoğraflar: DHA, Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.