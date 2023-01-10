EŞİNİN SON PAYLAŞIMI



Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, vefat eden Hakan Yelbiz'in eşinin son paylaşımı ise yürekleri burktu.



Kazada yaralanan Sabine Ayper Yelbiz'ın sosyal medya hesabından 'Bulutsuzluk Özlemi'nin 'Yine Düştük Yollara' isimli şarkıyla paylaşımda bulunduğu görüldü. Ayper Yeliz, gönderisine ise, "İzmir-Bodrum yolundayız. Yarın Çökertme'den özleyenlerini delirtiriz" notunu düşmüş.