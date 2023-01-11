CELİL NALÇAKAN

Ah, Hakan Yelbiz usta... Ah kardeşim... Biz rengarenk ve tertemiz kalbinden sebep 'Kelebek' diyorduk sana. Nereden bilelim ömrünün kelebeğe özeneceğini? Paramparça oldum... Mekanın cennet olsun kardeşim. Allah önce Ayper'imize sonra da bize sabır versin.

Fotoğraflar: DHA, AA, Instagram