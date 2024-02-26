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        Haberler Gündem Güvenlik Hakkari'de 13 külçe altın ele geçirildi

        Hakkari'de 13 külçe altın ele geçirildi

        Hakkari Şemdinli'de minibüste ve sürücünün üzerinde birer kilogramlık 13 külçe altın ele geçirildi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 00:26 Güncelleme: 26.02.2024 - 00:26
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        Hakkari'de 13 külçe altın ele geçirildi
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir minibüste ve sürücünün üzerinde birer kilogramlık 13 külçe altın ve elektronik malzeme ele geçirildi.

        AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu bir minibüste arama yapan ekipler, sürücünün üzerinde ve aracın bazı bölümlerine gizlenmiş birer kilogramlık 13 külçe altın, 42 cep telefonu, 105 adaptör, 104 kablo ve 15 ayakkabı olmak üzere piyasa değeri toplam 27 milyon lira olan kaçak malzeme ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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