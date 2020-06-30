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Hakkari'de Bedirhan bebeği şehit eden terörist öldürüldü

Hakkari Yüksekova’daki saldırıda Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist öldürüldü

son dakika

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari'nin Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen terörist, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle, GRİ LİSTE’de yer alan sözde "Mirgezer" grubu sorumlusu "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.

BEDİRHAN BEBEĞİ VE ANNESİNİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlendi.

Teröristle birlikte; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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