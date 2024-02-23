Hakkari Valisi Çelik, sıcak asfalt üretim tesisinde inceleme yaptı
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan sıcak asfalt üretim tesisinde incelemelerde bulundu.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan sıcak asfalt üretim tesisinde incelemelerde bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, köy yollarının standardının yükseltilmesi için Depin bölgesinde kurulan tesisi ziyaret etti.
Yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında ilgililerden bilgi alan Çelik, tesiste çalışan personelle bir araya geldi.
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