Hakkari Valisi Çelik, sıcak asfalt üretim tesisinde inceleme yaptı

Yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında ilgililerden bilgi alan Çelik, tesiste çalışan personelle bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, köy yollarının standardının yükseltilmesi için Depin bölgesinde kurulan tesisi ziyaret etti.

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