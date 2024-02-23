AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez, gençlerle buluştu
AK Parti Hakkari belediye başkan adayı İsmet Ölmez, gençlerle bir araya geldi.
AK Parti Hakkari belediye başkan adayı İsmet Ölmez, gençlerle bir araya geldi.
AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ölmez, Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.
Burada gençlerle buluşan Ölmez, sorun ve taleplerini dinledi.
Kentteki gençlerin yetenekli olduğunu belirten Ölmez, her zaman gençlerin yanında olduklarını ve ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.
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