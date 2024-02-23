Şemdinli Kaymakamı Ateş, hastaları ziyaret etti

Ateş, "Ziyaretimizde hem hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de hastanemizin genel durumu hakkında bilgi aldık. Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Şemdinli Devlet Hastanesini ziyaret eden Ateş, Başhekim Duygu Aslan'dan çalışmalar ve hastanenin durumu hakkında bilgi aldı.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakam Ali Ekber Ateş, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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