Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Şemdinli Kaymakamı Ateş, hastaları ziyaret etti

        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakam Ali Ekber Ateş, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, hastaları ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakam Ali Ekber Ateş, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Şemdinli Devlet Hastanesini ziyaret eden Ateş, Başhekim Duygu Aslan'dan çalışmalar ve hastanenin durumu hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra servisleri dolaşarak hastalarla görüşen, taleplerini dinleyen Ateş, sağlık personelinin fedakarca çalışarak vatandaşa kaliteli hizmet sunduğunu belirtti.

        Ateş, "Ziyaretimizde hem hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de hastanemizin genel durumu hakkında bilgi aldık. Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de sporcular ASKF'nin düzenlediği programda buluştu
        Hakkari'de sporcular ASKF'nin düzenlediği programda buluştu
        Hakkari kırsalında 12 kilo 922 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari kırsalında 12 kilo 922 gram uyuşturucu ele geçirildi
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Hakkari'de konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Hakkari'de konuştu:
        Şemdinli'de polisler öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Şemdinli'de polisler öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Hakkari kırsalında 109 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari kırsalında 109 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de gönüllü gençler yaşlı çiftin evinin damında biriken karı temizle...
        Hakkari'de gönüllü gençler yaşlı çiftin evinin damında biriken karı temizle...