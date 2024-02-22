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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Hakkari'de konuştu:

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz seçim startını Şemdinli'den Yüksekova'dan ve Hakkari'den verdik. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu biz çok iyi biliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 20:22 Güncelleme: 22.02.2024 - 20:22
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Hakkari'de konuştu:
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz seçim startını Şemdinli'den Yüksekova'dan ve Hakkari'den verdik. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu biz çok iyi biliyoruz." dedi.

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde DEM Parti seçim irtibat bürosu açılışına katılan Bakırhan, 31 Mart'ta tüm ilçelerde seçimi kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Hakkari'nin deprem açısından riskli bir bölge olduğunu ve şimdiden önlemlerin alınması gerektiğini belirten Bakırhan, seçimi kazanmaları halinde bu konuda çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

        Bakırhan, şöyle konuştu:

        "Diğer partiler büyükşehirlerde seçim startını verdi. Biz seçim startını Şemdinli'den, Yüksekova'dan ve Hakkari'den verdik. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Yüksekova halkını kucaklıyoruz. Elimizden geldiğince sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Gece gündüz sokaklardayız. Bizim davamız büyüktür. Gece gündüz demeden kapı kapı dolaşarak en yüksek oyu almak için mücadele edeceğiz."

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "DEM Parti'nin AK Parti ile muhalefete kaybettirmek için işbirliği yaptığı"na yönelik söylemlerde bulunduğunu belirten Bakırhan, CHP'nin Hakkari'nin de aralarında bulunduğu doğu illerinde aday çıkardığını ifade ederek, "Siz her yerde aday çıkaracaksınız, bu size haktır ama biz üçüncü büyük parti olduğumuz İstanbul'da aday çıkarıyoruz diye size hesap verecekmişiz. Hadi oradan, işine bak." dedi.

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