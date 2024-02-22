Şemdinli'de polisler öğrencilere trafik eğitimi verdi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polisler, trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polisler, trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
Şemdinli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Anadolu Lisesinde öğrencilerine yönelik program düzenledi.
Programda polis ekipleri öğrencilere, emniyet kemerinin önemi, sürücü ve yolcuların uyması gereken kurallar hakkında bilgiler aktardı.
Kaymakam Ali Ekber Ateş, bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirterek, öğrencilere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulundu.
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