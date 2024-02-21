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        Hakkari kırsalında 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:26 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:34
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        Hakkari kırsalında 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün "Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-83 Operasyonu" düzenlendi.

        Bu kapsamda ilçe kırsalında arama faaliyeti yürüten ekipler, 3 noktada çuvallar içinde 36 kilo 484 gram sentetik uyuşturucu, 10 kilo 852 gram eroin ve 62 kilo 168 gram skunk ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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