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        AK Parti'den aday gösterilmedi, Yeniden Refah Partisi'ne katılıp başkan adayı oldu

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesinin AK Parti'li Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, yeniden aday gösterilmedi ve partisinden istifa edip Yeniden Refah Partisi'nin Belediye Başkan adayı oldu. Yüksekova'da AK Parti'li Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler seçiminde partisinin kendisini aday göstermemesi üzerine istifa edip, Yeniden Refah Partisi'ne geçip Belediye Başka Adayı oldu. Yeniden Refah Partisi Hakkari İl Başkanı Ali Özer ve partililer tarafından karşılanan Zeydan'a burada parti rozeti takıldı. Yeniden Refah Partisi'ne katılıp aday olan Zeydan, 1994'ten bu yana Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. 2 dönem Doğru Yol, 3 dönem AK Parti ve 1 dönem de Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) Belediye Başkanı seçilen İsmail Rüştü Zeydan, Yeniden Refah Partisi'ne geçerek Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Zeydan, açıklamasında, "Ben inanıyorum ki eğer biz babalarımızın, dedelerimizin ferasetiyle, büyüklüğüyle gönül birliğiyle bu işe girersek, bu işi daha ileriye götürürüz. Bu bölge hassas bir bölge. Yeniden Refah Partisi'nden siyaset yapmak bizim için onur ve şereftir. Allah'ın izniyle ve dostlarımızın da desteğiyle halkımıza karşı mahcup olmayacağız ve alnımızın akıyla çıkacağız. Diğer partilerde bizimle yarışan tüm adaylara başarılar diliyorum. Biz kazanmak için mücadele edeceğiz. Elbette kazanırken de yorulacağız. Siyaset mesai isteyen, emek isteyen bir çalışma ile yapılır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:46
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        AK Parti'den aday gösterilmedi, Yeniden Refah Partisi'ne katılıp başkan adayı oldu
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesinin AK Parti'li Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, yeniden aday gösterilmedi ve partisinden istifa edip Yeniden Refah Partisi'nin Belediye Başkan adayı oldu. Yüksekova'da AK Parti’li Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler seçiminde partisinin kendisini aday göstermemesi üzerine istifa edip, Yeniden Refah Partisi'ne geçip Belediye Başka Adayı oldu. Yeniden Refah Partisi Hakkari İl Başkanı Ali Özer ve partililer tarafından karşılanan Zeydan'a burada parti rozeti takıldı. Yeniden Refah Partisi'ne katılıp aday olan Zeydan, 1994'ten bu yana Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. 2 dönem Doğru Yol, 3 dönem AK Parti ve 1 dönem de Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) Belediye Başkanı seçilen İsmail Rüştü Zeydan, Yeniden Refah Partisi'ne geçerek Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Zeydan, açıklamasında, "Ben inanıyorum ki eğer biz babalarımızın, dedelerimizin ferasetiyle, büyüklüğüyle gönül birliğiyle bu işe girersek, bu işi daha ileriye götürürüz. Bu bölge hassas bir bölge. Yeniden Refah Partisi'nden siyaset yapmak bizim için onur ve şereftir. Allah'ın izniyle ve dostlarımızın da desteğiyle halkımıza karşı mahcup olmayacağız ve alnımızın akıyla çıkacağız. Diğer partilerde bizimle yarışan tüm adaylara başarılar diliyorum. Biz kazanmak için mücadele edeceğiz. Elbette kazanırken de yorulacağız. Siyaset mesai isteyen, emek isteyen bir çalışma ile yapılır" dedi.

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