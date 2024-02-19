Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'nin en kalabalık mahallesi için 8 erkek muhtar adayına karşı yarışacak

        HAKKARİ'ninen kalabalık mahallesi Bulak'tan muhtar adayı olan ev kadını Medine Atlı (41), 31 Mart'ta 8 erkek adaya karşı mücadele edecek. Seçim çalışmalarını hızlandırıp, ev ve iş yerlerini ziyaret eden Atlı, kentin en kalabalık mahallesinin ilk ve tek kadın muhtar adayı olduğunu belirtip, destek istedi. Türkiye, 31 Mart'ta yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidecek. Bu süreçte siyasi partiler ile belediye başkan adayları çalışma yürütürken; muhtar adayları da tanıtım faaliyetlerine hız verdi. Hakkari'de 77 bin 273 nüfuslu merkezde bulunan 17 bin nüfuslu, 5 bin seçmenli Bulak Mahallesi'nden muhtar adayı olan lise mezunu ve evli Medine Atlı, 8 erkek adaya karşı mücadele edecek. Ev ve iş yerlerini tek tek dolaşarak seçmenden destek isteyen Medine Atlı, esnafa da broşür dağıttı. Medine Atlı, erkek adaylara karşı iddialı olduğunu, özellikle kadınlardan büyük destek aldığını söyledi. 'BU SEÇİMİ KAZANACAĞIMA İNANIYORUM' Muhtar adayı Medine Atlı, "Eşim ve yakın çevremin bana destekleri büyük. Hakkari'deki kadınların sesi olmak için aday oldum. Bir kadın istese her şeyi yapabilir. Her şeyin üstesinden geleceğime inanıyorum. Mahalleme güzel hizmetler yapmak için bu yola çıktım. Herkesten destek bekliyorum. Seçim çalışmalarımı aralıksız sürdürüyorum. Bu seçimi kazanacağıma inanıyorum. Çünkü kadınların yanı sıra erkek seçmenlerin de bana büyük destekleri var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'nin en kalabalık mahallesi için 8 erkek muhtar adayına karşı yarışacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'ninen kalabalık mahallesi Bulak'tan muhtar adayı olan ev kadını Medine Atlı (41), 31 Mart'ta 8 erkek adaya karşı mücadele edecek. Seçim çalışmalarını hızlandırıp, ev ve iş yerlerini ziyaret eden Atlı, kentin en kalabalık mahallesinin ilk ve tek kadın muhtar adayı olduğunu belirtip, destek istedi. Türkiye, 31 Mart'ta yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidecek. Bu süreçte siyasi partiler ile belediye başkan adayları çalışma yürütürken; muhtar adayları da tanıtım faaliyetlerine hız verdi. Hakkari'de 77 bin 273 nüfuslu merkezde bulunan 17 bin nüfuslu, 5 bin seçmenli Bulak Mahallesi'nden muhtar adayı olan lise mezunu ve evli Medine Atlı, 8 erkek adaya karşı mücadele edecek. Ev ve iş yerlerini tek tek dolaşarak seçmenden destek isteyen Medine Atlı, esnafa da broşür dağıttı. Medine Atlı, erkek adaylara karşı iddialı olduğunu, özellikle kadınlardan büyük destek aldığını söyledi. 'BU SEÇİMİ KAZANACAĞIMA İNANIYORUM' Muhtar adayı Medine Atlı, "Eşim ve yakın çevremin bana destekleri büyük. Hakkari'deki kadınların sesi olmak için aday oldum. Bir kadın istese her şeyi yapabilir. Her şeyin üstesinden geleceğime inanıyorum. Mahalleme güzel hizmetler yapmak için bu yola çıktım. Herkesten destek bekliyorum. Seçim çalışmalarımı aralıksız sürdürüyorum. Bu seçimi kazanacağıma inanıyorum. Çünkü kadınların yanı sıra erkek seçmenlerin de bana büyük destekleri var" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Trump mı Biden mı?
        Trump mı Biden mı?
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        "Gövde gösterisi yaptı"
        "Gövde gösterisi yaptı"
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        Kapalı ortamda içilen nargileye dikkat!
        Kapalı ortamda içilen nargileye dikkat!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!

        Benzer Haberler

        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama
        AK Parti Çukurca Belediye Başkan adayı Demir'den esnaf ziyareti
        AK Parti Çukurca Belediye Başkan adayı Demir'den esnaf ziyareti
        Ağıla hayvanları için kurduğu sobadan çıkan yangında 15 küçükbaş öldü
        Ağıla hayvanları için kurduğu sobadan çıkan yangında 15 küçükbaş öldü
        Ağıla hayvanları için kurduğu kurduğu sobadan çıkan yangında 15 küçükbaş öl...
        Ağıla hayvanları için kurduğu kurduğu sobadan çıkan yangında 15 küçükbaş öl...
        Yüksekova'da köy yolunda heyelan
        Yüksekova'da köy yolunda heyelan
        "Turuncu" kategorideki teröriste 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 405 yıl 1...
        "Turuncu" kategorideki teröriste 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 405 yıl 1...