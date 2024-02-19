Hakkari'nin en kalabalık mahallesi için 8 erkek muhtar adayına karşı yarışacak HAKKARİ'ninen kalabalık mahallesi Bulak'tan muhtar adayı olan ev kadını Medine Atlı (41), 31 Mart'ta 8 erkek adaya karşı mücadele edecek. Seçim çalışmalarını hızlandırıp, ev ve iş yerlerini ziyaret eden Atlı, kentin en kalabalık mahallesinin ilk ve tek kadın muhtar adayı olduğunu belirtip, destek istedi. Türkiye, 31 Mart'ta yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidecek. Bu süreçte siyasi partiler ile belediye başkan adayları çalışma yürütürken; muhtar adayları da tanıtım faaliyetlerine hız verdi. Hakkari'de 77 bin 273 nüfuslu merkezde bulunan 17 bin nüfuslu, 5 bin seçmenli Bulak Mahallesi'nden muhtar adayı olan lise mezunu ve evli Medine Atlı, 8 erkek adaya karşı mücadele edecek. Ev ve iş yerlerini tek tek dolaşarak seçmenden destek isteyen Medine Atlı, esnafa da broşür dağıttı. Medine Atlı, erkek adaylara karşı iddialı olduğunu, özellikle kadınlardan büyük destek aldığını söyledi. 'BU SEÇİMİ KAZANACAĞIMA İNANIYORUM' Muhtar adayı Medine Atlı, "Eşim ve yakın çevremin bana destekleri büyük. Hakkari'deki kadınların sesi olmak için aday oldum. Bir kadın istese her şeyi yapabilir. Her şeyin üstesinden geleceğime inanıyorum. Mahalleme güzel hizmetler yapmak için bu yola çıktım. Herkesten destek bekliyorum. Seçim çalışmalarımı aralıksız sürdürüyorum. Bu seçimi kazanacağıma inanıyorum. Çünkü kadınların yanı sıra erkek seçmenlerin de bana büyük destekleri var" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:45 facebook

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