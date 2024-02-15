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        "Turuncu" kategorideki teröriste 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 405 yıl 10 ay hapis

        Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 1 polis, 2 güvenlik korucusu ve 2 sivilin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırılarının failleri arasında yer alan "turuncu" kategorideki PKK'lı terörist, 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 405 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:07
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        "Turuncu" kategorideki teröriste 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 405 yıl 10 ay hapis
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        Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 1 polis, 2 güvenlik korucusu ve 2 sivilin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırılarının failleri arasında yer alan "turuncu" kategorideki PKK'lı terörist, 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 405 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

        Şemdinli'nin Altınsu köyünde 7 Eylül 2015 ile 3 Haziran 2018 tarihleri arasında 1 polis ile 2 sivilin şehit olduğu, 11'i güvenlik görevlisi 12 kişinin yaralandığı, 24 Mayıs 2018'de Kayalar köyünde 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 3 güvenlik korucusunun yaralandığı, 24 Temmuz 2018'de 2 askerin yaralandığı, Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde 17 Ağustos 2018 ile 6 Ekim 2019 tarihleri arasında 1 asker ile 1 sivilin yaralandığı, 21 Haziran 2012'de Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 polis ile 1 sivilin yaralandığı saldırılara katılan terörist Reşit Yanık'ın yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

        Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan tutuklu sanık Reşit K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Sanık ve avukatının savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanığın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin bulundurulması" ile 6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 405 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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