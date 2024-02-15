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        AK Parti Çukurca Belediye Başkan adayı Demir'den esnaf ziyareti

        AK Parti Çukurca Belediye Başkan adayı Nazmi Demir, ilçedeki esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 19:26 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:26
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        AK Parti Çukurca Belediye Başkan adayı Demir'den esnaf ziyareti
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        AK Parti Çukurca Belediye Başkan adayı Nazmi Demir, ilçedeki esnafı ziyaret etti.

        İş yeri sahiplerinin taleplerini dinleyen Demir, her zaman vatandaşın yanında olacaklarını belirtti.

        İlçenin hak ettiği yere gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Biz kadim ve güzel ilçemiz olan Çukurca'ya parti ve devlet olarak hizmet getireceğiz. İlçemizin efendisi değil, hizmetkarı olarak çalışacağız. İnşallah sizlerin desteğiyle ilçemize yakışacak güzel hizmetler yapacağız."

        Ziyaretinde Demir'e AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ve partililer eşlik etti.

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