Yüksekova'da köy yolunda heyelan HAKKARİ'ninYüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ile Ağaçlı mezrası arasındaki yolda heyelan meydana geldi. Heyelanı gören 4 kişi, küçükbaş sürüleriyle bölgeden uzaklaştı. Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyü ile Ağaçlı mezrası yolunda saat 15.00 sıralarında heyelan oldu. Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları mezra yoluna indi. Yolun yakınında bulunan küçükbaş sürüsü ile 4 kişi kayan toprağı görerek, uzaklaştı. Köylüler, yolun açılması için yetkilileri aradı. Küçükbaş hayvanları ile heyelandan son anda fark ettiklerini belirten Felamez Yemen, arkadaşıyla birlikte canlarını zor kurtardıklarını belirtti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 15:55 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:55 facebook

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