Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'dan ilçeye geldiğini belirten Şahin, "Aracımın etrafında biriken karı temizledim. Doğu'ya geldiğimizde bölgenin güzel yanları olduğu kadar, zor yanları da var." dedi.

Vatandaşlardan Erkan Şahin, gece hava durumunda kar yağışı göründüğünü, bu nedenle aracını brandayla kapattığını söyledi.

Bazı köy yollarının olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandığı ilçede ekipler cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

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