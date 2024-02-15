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        Ağıla hayvanları için kurduğu sobadan çıkan yangında 15 küçükbaş öldü

        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde soğuk havada hayvanlarını ısıtmak isteyen Ekrem Kozay'ın ağılda yaktığı sobadan çıkan yangında, aralarında keçi, koyun ve kuzuların da olduğu 15 küçükbaş öldü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yangın çıktı. Soğuyan havada hayvanlarının üşüdüğünü düşünen Ekrem Kozay, ağıla odun sobası kurdu. Kurulan sobayı gece saatlerinde yakan Kozay, kısa süre sonra evine gitti. Sabaha karşı komşularının haber vermesi üzerine yangının çıktığını fark eden Kozay, komşuları ile yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken; 15 koyun, kuzu ve keçi öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:06 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:06
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        Ağıla hayvanları için kurduğu sobadan çıkan yangında 15 küçükbaş öldü
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        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde soğuk havada hayvanlarını ısıtmak isteyen Ekrem Kozay'ın ağılda yaktığı sobadan çıkan yangında, aralarında keçi, koyun ve kuzuların da olduğu 15 küçükbaş öldü. Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yangın çıktı. Soğuyan havada hayvanlarının üşüdüğünü düşünen Ekrem Kozay, ağıla odun sobası kurdu. Kurulan sobayı gece saatlerinde yakan Kozay, kısa süre sonra evine gitti. Sabaha karşı komşularının haber vermesi üzerine yangının çıktığını fark eden Kozay, komşuları ile yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken; 15 koyun, kuzu ve keçi öldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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