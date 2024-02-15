Ağıla hayvanları için kurduğu kurduğu sobadan çıkan yangında 15 küçükbaş öldü HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde soğuk havada hayvanlarını ısıtmak isteyen Ekrem Kozay'ın ağılda yaktığı sobadan çıkan yangında, aralarında keçi, koyun ve kuzuların da olduğu 15 küçükbaş öldü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yangın çıktı. Soğuyan havada hayvanlarının üşüdüğünü düşünen Ekrem Kozay, ağıla odun sobası kurdu. Kurulan sobayı gece saatlerinde yakan Kozay, kısa süre sonra evine gitti. Sabaha karşı komşularının haber vermesi üzerine yangının çıktığını fark eden Kozay, komşuları ile yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken; 15 koyun, kuzu ve keçi öldü.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 16:03 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:03 facebook

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