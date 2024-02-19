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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

        VAN'dagöçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere 12-18 Şubat tarihleri arasında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Organizatör oldukları belirlenen 10 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca da el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 09:19 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:19
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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama
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        VAN'dagöçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere 12-18 Şubat tarihleri arasında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Organizatör oldukları belirlenen 10 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca da el konuldu.

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