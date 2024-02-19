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        Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı ilaç ve malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:54
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        Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı ilaç ve malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, gümrük kaçağı 709 paket sigara, 100 paket bal, 104 paket çay, farklı miktarlarda ilaç ve kozmetik malzemeleri ele geçirildi.

        Şüpheli 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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