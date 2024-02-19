Hakkari'de durdurulan hafif ticari araçta 22 kilo gümrük kaçağı 'külçe altın' ele geçirildi HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 45 milyon TL değerinde 22 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. ​İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan Türkiye'ye yasadışı yollarla külçe altın girişi yapılacağı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, titiz bir çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalarda tespit edilen hafif ticari araç takibe alındı. Yüksekova ilçesindeki Jandarma Kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 45 milyon TL değerinde 22 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı; kaçakçılıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 23:48 Güncelleme: 19.02.2024 - 23:48 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL