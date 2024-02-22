Hakkari kırsalında 109 kilo uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, 3 ayrı noktaya çuvallarla gizlenmiş toplam 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yüksekova ilçesi kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarı alan ekipler, belirlenen bölgeye 'Şehit J. Onb. Elimdar YILMAZ 2024-83' adıyla operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama faaliyetinde, 3 ayrı noktaya çuvallarla gizlenmiş 36 kilo 484 gram metamfetamin, 10 kilo 852 gram eroin ve 62 kilo 168 gram skunk olmak üzere toplam 109 kilo 504 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuları gizleyen kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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