Hakkari kırsalında 12 kilo 922 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda ilçe kırsalında arama faaliyeti yürüten ekipler, 10 kilo 154 gram eroin ve 2 kilo 768 gram morfin ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-86 Duranlar-2 Operasyonu" düzenlendi.

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