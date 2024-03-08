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        Kaymakam Çimşit, ilçenin ilk kadın otobüs şoförünün gününü kutladı

        Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, ilçenin ilk kadın otobüs şoförü olan Züleyha Arslan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:32
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        Kaymakam Çimşit, ilçenin ilk kadın otobüs şoförünün gününü kutladı
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        Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, ilçenin ilk kadın otobüs şoförü olan Züleyha Arslan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kaymakam Çimşit, Yüksekova Belediyesinde çalışan otobüs şoförü Arslan'ın gününü kutlamak için Cengiz Topel Caddesi'ndeki otobüs durağına gitti.

        Çimşit, yolcu almak için durağa gelen Arslan'ın yanına giderek kendisine çiçek verdi, gününü kutladı.

        Duraktaki kadınlara da çiçek hediye eden Çimşit, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle yaptıkları tespitlerde ilçede kamuda çalışan 2 bin 300 kadın bulunduğu söyledi.

        Çalışan kadınların tamamına gül hediye ettiklerini anlatan Çimşit, şöyle konuştu:

        "Bugün özellikle belediyedeki mesai arkadaşlarımla ilk kadın otobüs şoförümüz Züleyha Arslan'ın yanına geldik. Züleyha hanım bizim için önemli. Belediyede halk otobüsü şoförlüğü yapıyor. Yaklaşık bir yıldır belediyemizde görev yapıyor. Bu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarihinde bir ilk. Züleyha hanımın D sınıfı ehliyeti var. Özelde araç kullanıyordu. Tecrübesinden yararlanmak ve ilçedeki kadınlarımıza örnek olmasını sağlamak adına işe aldık. Yolcularımızın can güvenliğini ona emanet ettik. Bir yıldır görevini en iyi şekilde yapıyor. Züleyha hanımı bugün kadınlar gününde direksiyon başında ziyaret ettik, gününü kutladık."

        Duygusal anlar yaşayan Arslan ise "Mesleğin cinsiyeti yoktur. Kadınlar her alanda başarılı olabilir. Çok mutlu oldum ve heyecanlıyım. Hayallerimi gerçekleştirmeme vesile olan Hakkari Valiliği ile Yüksekova Kaymakamlığına teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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