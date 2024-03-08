Hakkari'de jandarmadan çocuklara yönelik sinema etkinliği

Burada animasyon filmi izleyen öğrencilere patlamış mısır ve içecek ikram edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Şehit Vali Derviş İlköğretim Okulunda servislerle alınan öğrenciler, İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi.

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