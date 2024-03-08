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        Hakkari'de jandarmadan çocuklara yönelik sinema etkinliği

        Hakkari Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilkokul öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:15 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:15
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        Hakkari'de jandarmadan çocuklara yönelik sinema etkinliği
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        Hakkari Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilkokul öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Şehit Vali Derviş İlköğretim Okulunda servislerle alınan öğrenciler, İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi.

        Burada animasyon filmi izleyen öğrencilere patlamış mısır ve içecek ikram edildi.

        Güzel zaman geçirmeleri sağlanan öğrenciler, jandarmaya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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