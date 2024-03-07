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        Yalovalı 76 yaşındaki kadının ördüğü atkılar Hakkari'deki jandarma komandolara dağıtıldı

        Yalova'da yaşayan 76 yaşındaki Tamam Üzüm'ün ördüğü atkılar, Hakkari Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komandolara ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 23:43 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:46
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        Yalovalı 76 yaşındaki kadının ördüğü atkılar Hakkari'deki jandarma komandolara dağıtıldı
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        Yalova'da yaşayan 76 yaşındaki Tamam Üzüm'ün ördüğü atkılar, Hakkari Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komandolara ulaştırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Üzüm, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından (SYDV) aldığı destekle güvenlik güçleri için ördüğü 15 atkıyı kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'ye gönderdi.

        İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan atkılar, zorlu koşullarda görev yapan jandarma komandolara dağıtıldı.

        Görüşmek istediği komandolarla SYDV personeli aracılığıyla telefondan görüntülü konuşan Üzüm, kaç yıldır el emeği göz nuruyla ördüğü ürünleri kente göndermek istediğini söyledi.

        Üzüm, Allah'tan güvenlik güçlerini sevdiklerine bağışlaması için dua ettiğini belirtti.

        Jandarma personeli de Üzüm'e teşekkür ederek, "Vatan bize emanet. Siz duanızı eksik etmeyin. Ellerinizden öpüyoruz. Tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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