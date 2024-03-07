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        AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez, gençlerle buluştu

        AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez, kentteki gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 11:58 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:58
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        AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez, gençlerle buluştu
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        AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez, kentteki gençlerle bir araya geldi.

        AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki programda konuşmak için kürsüye çıkan Ölmez, gençlerin ilgisiyle karşılaştı.

        Bu topraklarda doğup büyüdüğünü, memleketine büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu söyleyen Ölmez, "Sizleri görünce öğrencilik yıllarımı ve gençliğimi anımsadım. Ben her türlü yokluğu gördüm. Her türlü sıkıntıyı yaşadım. Hayatıma yalanı hiç sokmadım. Kentin hali ortada. Gençlerimiz çok yetenekli ve başarılı ama işsiz. Biz var olan imkanımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşamazsak o cebin yeri dolmaz. Hakkari'mizin kaderini değiştirmek bizim elimizde." dedi.

        Kenti yeniden inşa etmek için birlikte hareket etmenin önemine değinen Ölmez, seçildiği taktirde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi.

        Kentteki üniversite öğrencilerine burs sağlayacaklarını anlatan Ölmez, şunları kaydetti:

        "Kentsel dönüşümle depreme dirençli bir Hakkari inşa edeceğiz. İçme suyu sorununa bir yıl içinde kalıcı çözüm getireceğiz. Bin hanenin doğalgaz erişimini sağlayacağız. Hakkari'de 4 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Tekstil fabrikası kurarak bin kadına iş imkanı oluşturacağız. 5 yıl boyunca toplu taşıma hizmetini ücretsiz sunacağız. Mir Kalesi'ne seyir tepesi ve teleferik projesi gerçekleştireceğiz. Şehrimize kent meydanı ve millet bahçesi inşa edeceğiz. Modern bir belediye hizmet binası inşa edeceğiz. Kentimizin otopark sorununu çözeceğiz. İlimize yeni bir çevre yolu kazandıracağız. Ücretsiz nikah ve düğün salonları açacağız. Yeni evlenecek dar gelirli çiftlere destek sağlayacağız. Dar gelirli vatandaşlarımız için toplu konut projesi hayata geçireceğiz."

        AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter de programa gençlerin ilgi gösterdiğini belirtti.

        Gençlerin artık iyi bir gelecek ve daha yaşanabilir bir kent istediğini dile getiren Beyter, teşkilat olarak seçim çalışmalarına devam ettiklerini, bu çalışmaları 31 Mart'ta zaferle taçlandıracaklarını söyledi.

        Programa Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, TÜGVA İl Başkanı Harun Aşan, teşkilat mensupları ve gençler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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